Põllumajanduspoliitikas rapsimine tulu ei too

Põllumajandusettevõtte peaaktsionär on ilm! Nii arvavad põllumehed ise ja selles hinnangus on peidus sügav tõde. Ilma kõrval sõltub ettevõtete käekäik muidugi läbimõeldud majandamisest ja kolmandaks on tähtis see, millises õiguslikus raamistikus põllumehed tegutsevad. Viimane on lihtsamalt öeldes Eesti riigi põllumajanduspoliitika.