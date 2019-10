JUHTKIRI Emotsioonid seaduse vastu

Kohtla-Järve volikogus, tundub, pole üksmeelt isegi tavaliselt monoliitsena püsinud keskerakondlikus võimutiivas. Ühed ütlevad, et tuleb lähtuda seadustest, teised aga viitavad valijatele, kes on tehase rajamise vastu. Ka opositsioon on pigem eitaval seisukohal, viidates samuti valijatele. Üks opositsiooni liige ütleb otse välja, et valijate tahe on seadustest üle.

Selge see, et tehase vastaste peamiseks liikumapanevaks jõuks on emotsioonid, mis tulenevad kartusest oma kodukoha keskkonnaseisundi halvenemise pärast. See on ka mõistetav. Aga kui tehase vastased ütlevad, et nad pole saanud oma küsimustele vastuseid, siis tegelikult peaks ju planeeringu käigus ideaalis need vastused saama ja inimestel on õigus samuti siin sõna sekka öelda. Iseasi, kui objektiivseks kujuneb näiteks keskkonnamõjude hindamine. Viimase tellib ju arendaja, mistõttu ei pruugi see olla lõpuni objektiivne.