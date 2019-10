Kas riigiameti juht ongi riik?

Riigiameti juhina üritab Kajak, kes ei ole erinevalt kohalikust omavalitsusest rahva valitud, Aidu tuulepargi puhul ettevõtjatest, kodanikest ja valijatest tuimalt vilistades üle sõita ning alavääristab kohalikku omavalitsust ja kohtulahendeid.

Me unistame õnnelike inimeste Eestist, kus ametkonnad on loodud Eesti inimeste ja ettevõtjate jaoks. Paraku tunnetame üha rohkem, et ametkonnad teevad poliitilisi ja majanduslikke otsuseid, mis peaksid jääma valitsusele, riigikogule, omavalitsustele ja ettevõtjatele. Poliitilised otsused on riigi ja kohaliku omavalitsuse pärusmaa, nad on saanud rahvalt mandaadi. Ükski riigiameti juht ei saa otsustada, millised õigused on riigil ja kohalikul omavalitsusel. See ei ole ameti juhi otsus, see on poliitiline otsus. Alles me lugesime Eesti Posti näitest, kus on selgelt näha ministri, ameti, ettevõtjate ja rahva soovide vastuolu. Kahjuks võib selliseid näiteid tuua palju.

Kui ametnikel oleks ka isiklik vastutus, kui nad tunnetaksid tehtud vigu ja ametitelt sissenõutud trahve enda rahakotiga, nagu teevad seda ettevõtjad ja kodanikud, siis ilmselt ei oleks praegu sellist olukorda Aidu tuulepargiga.

Eesti on õigusriik. Kui riigikohtus on jõustunud lahend, et Aidu tuulepargi ehitusload kehtivad ja nende õiguspärasuse üle vaidlust ei toimu, siis ei peaks enam pärast kohtuotsust vaidlema. Ehitusloa kehtivust võib igaüks ehitusregistrist kontrollida: sisestades www.ehr.ee keskkonda ehitusregistri koodi 220724715, avaneb näiteks kehtiv ehitusluba Aidu tuulikule nr 5.

Jätame nüüd emotsioonid kõrvale. Meil on ikka õigusriik. Kui arendajale on ehitusluba antud ja seatud tingimused ning arendaja on tingimuste järgi ka ehitanud, siis ameti juht ei peaks võtma seisukohta, et keegi on halb või hea, vaid peaks täitma enda tööülesandeid. Ükski riigiametnik ei tohiks otsuseid teha emotsioonide baasil, vaid ikka nii, nagu õigusriigile omane, seaduste järgi. Kodanikel ja ettevõtjatel peab olema õiguskindlus. Ettevõtja ei saagi teada, millised riigikaitselised huvid ühtäkki võivad projekti realiseerimise ajal kerkida. Peab jooksma punane joon, millest edasi enam ei saa ettevõtjale kaikaid kodarasse loopida. Arendaja tohib ehitada ja peab ehitama ehitusloa kohaselt. Kui see on nii, siis milleks veel süüdistada omavalitsust või ettevõtjat?