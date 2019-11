JUHTKIRI Rahapuudus priiskavas Jõhvis

Tundub, et praegusel vallavalitsusel on selline arusaam, et kuna Jõhvis on võimul Keskerakond (koos Nikolai Ossipenko nimekirjaga) ja Keskerakond on ka peaministri partei, siis on selline rahaküsimine normaalne − omasid peaks ju toetama! Nii on praegune vallavanem jõudnud juba küsida valitsuselt raha uue raamatukogu ehitamiseks ning Jõhvi-Toila vahelise kergliiklustee rajamiseks. Ent selline arusaam on vildakas, kuigi kohapeal toimuvat vaadates lähtub võimulolijate loogikast.