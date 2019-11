JUHTKIRI Kas see oli teadlik udu ajamine enne valimisi?

Tol poolteist aastat tagasi toimunud kohtumisel küsis Põhjarannik, mis aastal saab Jõhvist Narva sõita mööda neljarealist maanteed, mille rajamiseks on riik hoogu võtnud juba kõvasti üle kümne aasta. Simson rääkis enesekindlalt, et neljarealiste maanteede ehitamine on riigikogu valimistel Keskerakonna lubadus. Pärast 2019. aasta valimisi tuleb otsus ja siis kulub veel kuus aastat. Seega andis Simson välja veksli, et hiljemalt 2025. aastal ongi Jõhvi ja Narva vaheline maantee valmis, ning see pealkiri ilmus enamikus suuremate uudiste portaalides.