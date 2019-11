Šampanjasotsialistide demagoogia

Paistab aga, et šampanjasotsialistid õppust võtnud ei ole. Küsimus ei ole selles, et tegutsetakse stiilis "Baba-Jagaa on vastu". Ollakse kõige vastu, isegi selle vastu, et Jõhvi saaks taas linnaks. Ei märgata, et vallavalitsuse liikmete arv on vähenenud kolmele. Et Jõhvi vallavalitsus on võtnud suuna valitsemiskulude vähenemisele, mis kajastub ka uues eelarveprojektis.