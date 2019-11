JUHTKIRI Kui iseseisev on omavalitsus?

Eks see ole muidugi juristide pärusmaa, teha selgeks, kas õigusvastase otsuse alusel välja makstud hüvitist saab teha hiljem õiguspäraseks, ent see pole Jõhvil esimene kord sellisesse juriidilisse puntrasse sattuda. Kevadel tühistati samasugune preemia eksvallavanem Repinskile. Mäletame ka vaidlust Jõhvi tänavuse eelarve üle, mille vastuvõtmist pidas rahandusministeerium seadusega vastuolus olevaks.

Ent tuleb tõdeda, et pärast maavalitsuste kaotamist on omavalitsuse õigusaktide järelevalves vaakum. Mitte keegi peale omavalitsuse ei saa midagi teha, kui vald või linn on võtnud vastu ebaseadusliku akti, kuigi on olemas seadusandlus, mis omavalitsuse tegevust reguleerib. Riik on deklareerinud omavalitsuste autonoomsust, aga kas see autonoomsus peab olema selline, mis võimaldab omavalitsusel oma äranägemise järgi seadusi tõlgendada?