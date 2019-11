JUHTKIRI Õppige kogukonnaga rääkima

Samasuguse paralleeli võiks tõmmata juba pikemat aega lõõmavate pingetega Kohtla-Nõmme rahvamaja ümber. Kohalikud elanikud on juba pikka aega löönud häirekella ning teatanud, et ei nõustu vallavõimude plaaniga rahvamaja kinni panna. Vallavõim vastab jällegi, et tegemist on emotsioonidega, millel pole mingit tähendust probleemi lahendamise seisukohast, ning et midagi ei ole veel otsustatud. Kummalisel kombel selgub aga, et vallavõim pole kogu selle aja jooksul leidnud võimalust kohtuda nendega, keda see küsimus otseselt puudutab. Ometi oleks see elementaarne samm rahuliku dialoogi arendamiseks.