Jätad testamendi tegemata, ajad sugulased tülli

Tegelikult võib testamendi koostada ka märksa nooremas eas. Mina ise näiteks polnud veel 30aastanegi, kui sellise sooviga notari vastuvõtule läksin. Nõukogude ajal polnud see just eriti kombeks, nii et minu soov võttis notariproua hetkeks tummaks. Aga eks kümmekonna tööaastaga olin ma juba nii mõndagi säästnud ja endale soetanud. Samuti ise ühe väikese pärandi saanud.

Olin huvitatud, et kui minuga äkki midagi juhtuma peaks, siis vähemasti saavad minu varast osa need, kes minu arvates seda väärt olid. Paljugi mis võib äkitselt juhtuda. Tegelikult on mul tulnud vahepealse aja jooksul veel üsna mitu uut testamenti koostada, sest olen need, kellele ma oma vara pärandada soovisin, lihtsalt üle elanud, nemad on läinud enne mind.

Seega arvan, et igaühel tuleks oma soov aegsasti notariaalselt ära fikseerida, see ei ole liiga kallis. Mis täna tehtud, see homme hooleta. Ühtlasi hoiaks selline paber ära sugulaste ja lähedaste vahelisi võimalikke inetuid kisklemisi.

Kui inimesed elavad vabaabielus, nagu praegu kombeks, elukaaslastena, siis võib pärast vara ametliku omaniku surma teine pool end äkki tõesti tänavalt leida. Kui abielu vormistamise soovi pole, siis aitab väga hästi ka õigel ajal koostatud testament. Soovitavalt notariaalne. Sest omal käel vabas vormis kirjutatud kodusel testamendil võib esineda suuri puudusi ja mitmeti mõistmist.

Teine situatsioon on seaduslik abielu, kui testamenti ei ole. Vara jaguneb siis ühisvaraks ja abikaasade isiklikuks varaks. Isiklik on kõik see, mis oli inimesel juba enne abielu. Samuti see, mis on abielu ajal saadud kas päranditena, kingitustena või loteriivõitudena. Ühisvarast kuulub teatavasti pool nagunii alles jäänud abikaasale. Teine pool ja surnud abikaasa isiklik vara läheb aga seaduslike pärijate vahel jagamisele.

Kuid kui on koostatud testament, päritakse testamendi kohaselt. Nii, nagu selles näidatud. Et kes kui palju saab ja kes jäetakse üldse ilma.

Kolmas situatsioon on selline, kus ühe abikaasa või elukaaslase isiklik vara on tänu teise tehtud panusele oluliselt suurenenud. Näiteks teise poole raha eest tehtud kulukas renoveerimine. Sel juhul on kulutuse teinul õigus seda tagasi nõuda. Aga siin tekib tõendamise küsimus: kuidas? Kui paljud hoiavad alles kõiki remondimaterjalide ostutšekke, tööde tellimise lepinguid ja maksekviitungeid?