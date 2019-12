Hurraaga edasi. Kuhu?

. Jõhvi vallavanem Max Kaur jutustas oma vastuses küll valla osalusest äriühingus ja sellega seonduvast juriidilise ekspertiisi vajadusest, küll jäähallist ja ujulast ning kinost. Hotelligi olevat vaja. Mis seos on kõigil neil toredatel asjadel konkreetse kasutusloaga, jäigi selgusetuks. Poliitikud otsustavad, sest vaid nemad teavad, millal ja kellele midagi anda. Kui pole poliitiliselt ustav, siis jäädki ootama.

Ja üldse pidavat kasutusluba üks formaalsus olema. Vot see teadmine on juba midagi täiesti uut. Selle loogika järgi on ka ehitusloa olemasolu vaid formaalsus. Ju siis on karistusedki formaalsed. Seega, seltsimehed, kõik ehitama ja kasutama, sest mitteehitamine ja mittekasutamine on igatahes tagasiminek.

Tegelikult on vallavalitsus ise muutunud üheks formaalseks moodustiseks, kus üheks on põimunud nii poliitiline kui ka administratiivne haldussuutmatus. Ometi on praeguse vallavalitsuse liikmeks ka endine valla ehitusspetsialist Natalja Abel, aga tundub, et temaga juhtuski see kõige hullem: andis partei ameti, võttis au, mõistuse ja südametunnistuse. Hoobilt, nagu nõiaväel. Abivallavanem Aleksei Naumkinilt ei oota keegi ammu enam midagi, ju kooskõlastab asja jälle prokuratuuriga ning vastust veel ei ole ja ei ole...