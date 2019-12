Lüganuse valla ettevõtja: "Miks kohalikud isamaalased vaikivad?"

Sotsiaalmeedias esmaspäeva hommikul avaldatud avalikus pöördumises Isamaa Lüganuse osakonna poole, küsib Prits, miks tavaliselt väga aktiivne Facebooki leht Isamaa Lüganuse on poliitikute poolt Lüganuse vallas esilekutsutud kriisi ajal vaikinud.

"Tundub, et olete valinud PR strateegia, mida tuntakse nime alla „15 aastane ja rase“, see tähendab - istute vaikides, lootes, et ehk läheb ise üle. Aga ei lähe," tõdeb Prits "Poliitiline olukord tänases vallavolikogus on keeruline. Koalitsioon, milles osalete on võimul ühe häälega. Teadagi, kelle häälega. Seega olete olnud sunnitud täitma kõiki kaalukeeleks oleva volikogu liikme nõudmisi, ükskõik kui jaburad need ka poleks. Kõrvalt vaadates meenutab selline suhe vägivaldset abielu või sado-maso suhet." Hannes Prits leiab, et olukorrale on vaid üks lahendus: direktori ennistamine, vabandamine direktori, koolipere ja lastevanemate ees ning vallavalitsuse tagasiastumine. "Pole kahtlustki, et tänases seisus kogukonna ette tulek, vabandamine ja olukorra lahendamine nõuab rohkem julgust kui valimiste ajal pastakate jagamine, ent oleks julge ja riigimehelik," leiab ta.

Avalik pöördumine Isamaa Lüganuse poole

Isamaa Lüganuse FB lehe puhul on siiani tegemist olnud aktiivse poliitsõnumeid vahendava kanaliga, mis on võimaldanud end kursis hoida kohaliku Isamaa esindajate imetegudega ning loomulikult tutvuda ka kavandatava pensionireformi argumentidega. Nüüd aga, mil Lüganuse vallas on käimas suurim poliitkriis (poliitikute poolt esile kutsutud kriis) on leht ootamatult vaikinud. Ei ühtegi kommentaari ega selgitust.

Tundub, et olete valinud PR strateegia, mida tuntakse nime alla „15 aastane ja rase“ st istute vaikides, lootes, et ehk läheb ise üle. Aga ei lähe.

Poliitiline olukord tänases vallavolikogus on keeruline. Koalitsioon, milles osalete on võimul ühe häälega. Teadagi, kelle häälega. Seega olete olnud sunnitud täitma kõiki kaalukeeleks oleva volikogu liikme nõudmisi, ükskõik kui jaburad need ka poleks. Kõrvalt vaadates meenutab selline suhe vägivaldset abielu või sado-maso suhet. Sõltuvussuhtele on sageli omane, et ohver tormab hiljem kõigest väest ahistajat kaitsma. Stockholmi sündroom. Eelpooltoodu on küll vaid minu oletus, ent see võiks olla loogiliseks seletuseks sellele, millega Teie ridadesse kuuluvad vallavalitsuse liikmed neljapäeva hommikul hakkama said. See ja pime soov oma võimu tõestada.

Poliitilises võitluses pasitab reaalsustaju ja moraal sageli haituvat, eriti kui ajada poliitika segamini politikaanlusega. Eeldan, et Heidi ebaseaduslik vallandamine pidi olema Teie jaoks väike võidukas sõda, mis võimaldanuks kõigile kriitikutele näidata, mis juhtub, kui julged olla eriarvamusel. Pole küll demokraatlik lähenemine, aga mis teha. Blitzkriegi asemel oli tulemuseks aga Waterloo.

Täna pole aga küsimus kohalikus poliitikas või küsitavas PR strateegias. Küsimus on Lüganuse piirkonna kestlikkuses. Küsimus on suures narratiivis. Kuidas säilitada väheneva rahvastikuga piirkonnas toimiv elukorraldus? Piirkonna elujõulisuse teljeks saaks olla tugeva eestikeelse gümnaasiumi/keskkooli olemasolu. Täna olete selle aga kahtluse alla seadnud.

Ma tahaksin uskuda, et Isamaa erakond ja Teie Lüganuse osakond on igavesed. Selle eelduseks on aga ka oma vigade tunnistamine sh küündimatud personalivalikud. Usun, et enamus piirkonnas elavaid inimesi tahaks kuulda volikokku kuuluvate isamaa saadikute selgitusi. Nelja päeva jooksul on aga avalikkusega suhelda julgenud jagada vaid üks Teie liige. Natuke piinlik, kas pole?

Lahendusi on ju tegelikult vaid üks: direktori ennistamine, vabandamine direktori, koolipere ja lastevanemate ees ning vallavalitsuse tagasiastumine.

Pole kahtlustki, et tänases seisus kogukonna ette tulek, vabandamine ja olukorra lahendamine nõuab rohkem julgust kui valimiste ajal pastakate jagamine, ent oleks julge ja riigimehelik.

Loodan, et leiate endas seda riigimehelikkust!