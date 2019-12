Lüganusel käib võitlus rumaluse ja ülbuse vastu

Praegu ei käi võitlus enam ainult Heidi Uustalu eest, vaid rumaluse ja ülbuse vastu.

Aga alustuseks mõne sõnaga koolist, haridusest ja haritusest.

Heal kooliharidusel on noore inimese harituks kujundamisel väga oluline roll.

Haridussüsteem peaks liikuma pidevalt suunas, kus põhiprotsessina käsitletaks lapse arengut, et aidata lastel kasvada haritud inimeseks.

Selle poolest on Kiviõli 1. keskkool Heidi juhtimisel selgelt suunanäitaja terves riigis.

Kahjuks on riigi õigusaparaat aeglane ja praegused Lüganuse valla juhtpoliitikud väga kavalad.

Kiviõli 1. keskkool on väga hea kool, selle lõhkumine poliitilistel motiividel on kuritegu.

Vallavalitsus on selgelt väljendanud oma veendumust koolidirektori vallandamise otsuse õigsuses. Minu arvates ei olegi nendelt rohkem midagi oodata − neil lihtsalt puudub vajalik tase, et olukorda mõista. Vallavalitsusse on koondatud volikogu juhtfiguuride jaoks mugav lükata-tõmmata-seltskond.

Oleme seisus, kus vajame kiireid lahendusi. Kahjuks on riigi õigusaparaat aeglane ja praegused Lüganuse valla juhtpoliitikud väga kavalad. Nad on väga kogenud spetsialistid üldsusega manipuleerimises, enese näo peitmises ja vastutusest kõrvale hiilimises.

Tundub, et me peame ise vallakodanikena välja raalima, kuidas saada otsustajad vastutama. Just nimelt otsustajad. Otsustajad ei ole pelgalt vallavalitsuse liikmed, nagu väidab volikogu esimees Dmitri Dmitrijev.

Usun, et meil siiski on üks võimalus. Kui see ei aita lühikeses plaanis, siis pikas perspektiivis töötab kindlasti.

On aeg hakata otsuse tegelikelt arhitektidelt maske eest ära tõmbama. See võib samuti aega võtta, kuna neid maske on nad endale päris palju ette tõmmanud.

Need on meie kolm erineva erakonna juhtpoliitikut, kes varasema kogemuse järgi hinnates ei talu üldse kriitikat ning kel enesekriitika puudub sootuks, küll aga on paksult edevust.

Enno Vinni, Marja-Liisa Veiser ja Dmitri Dmitrijev, teil on aeg lavale tõusta ja tunnistada, et Heidist vabanemine on olnud teie pikaajaline soov, mitte mingi juhuslik vallavalitsuse personalitoiming.

Te olete ennast väga oskuslikult vallavalitsuse selja taha peitnud ja räägite mingist võimude lahususest. See vallavalitsus paistab läbi ning me näeme teid kaugelt ja selgelt.

Piirdun seekord siin. Vaatame, mida alanud nädal toob. Kui olukord nõuab, siis alustame nende maskide mahasikutamist uuel nädalal.

Nagu mainitud, siis pikajaline tulem tegelike otsustajate paljastamisega on igal juhul olemas. Järgmised valimised on natuke rohkem kui poolteise aasta pärast. Huvitav, millist häältesaaki võib selliselt käitunud, ennast varjav, kuid lõpuks siiski paljastatud kandidaat oodata.