JUHTKIRI Neoisamaalaste lammutustöö Kiviõlis

Poliitik, kelle tegudest tõstavad interneti otsingumootorid esile kaklemise ööklubis ja erakonnakaaslase Martin Repinskiga parteikoosoleku järgsel koosviibimisel ning sellele järgnenud sõiduautoga kändude otsas kihutamise, mille järel mõõdeti tal kriminaalne joove, mängib toimuvas kahtlemata kaalukat rolli. Ida-Virumaa saadikurühma esimees, kes rääkis aastaid keskkonnatasude maakonda tagasi suunamise vajadusest, kuid passis siis, kui oli võimalik selle poolt hääletada, on oma erakonnakaaslastega vallavalitsuse otsusele heakskiidu andnud. Nii nagu ta riigikogus toetab Mart Helmet, kes on sõimanud nii Eestis elavaid venelasi kui Soome peaministrit, näitab ta rohelist tuld Lüganuse vallavanemale, kes nimetab oma direktorit kaitsvat kooliperet "ajupestuteks".

Isamaa liidrid on püüdnud sellest Kiviõli kooli juhtumist distantseeruda justkui see nende erakonda üldse ei puuduta. Ometigi on Isamaa Lüganusel toimuva eest samavõrd vastutav nagu Keskerakond.

Mida Isamaa sellise lammutustöö käigus on saavutanud? Oma poliitikas kristlikke väärtusi esile tõstev erakond on advendi ajal kohaliku kogukonna põhjalikult üles ärritanud. Kiviõli ja Lüganuse on olnud üks väheseid kantse Ida-Virumaal, kus Isamaal on olnud vähegi arvestatav toetus. Nüüd sulab see mõne nädalaga ja jätab oma jälje ka Isamaale kogu Eestis.