Viktor Rauam: Lahkuminekut saadavad enamasti emotsioonid

Praeguseks on Kiviõli 1. Keskkooli juhtimist haaranud tüli kõik etapid läbitud, meelsust on avaldatud nii kogukonnas, kaasatud on lapsi, inimeste emotsioonid on tõusnud lakke.

Ka mina ise ei ole pidanud alati vastu emotsionaalsele pingele ning olen oma intervjuudes lausunud sõnu, mille eest tahan paluda vabandust nende inimeste käest, keda need on riivanud. Kuid see ei muuda mu otsust direktoriga töösuhe lõpetada.

Tänaseks on vallavalitsus välja kuulutanud konkursi uue direktori leidmiseks. Oleme nõus kaasama õpetajate esindust uue juhi valimisse. Vallavalitsuse eesmärk on võimalikult kiiresti taastada Kiviõli 1 Keskkoolis töörahu.

Räägitakse, et enne taasiseseisvumist Eesti pedagoogide taimelava – Tallinna Pedagoogilist Instituuti juhtinud rektor armastas oma sõnavõtte alustada sissejuhatusega: „Mina kui kommunist“.

Rektori sõnadele lisas kompartei mainimine kindlasti kaalu, sest ülikooli igapäevaelu otsuste parteiliselt õige läbi kaalumine oli tollele ajale iseloomulik. Mind ei ole saatus pedagoogilise instituudi ega ka selle õppeasutuse järglase – Tallinna Ülikooli uste vahelt sisse juhatanud. Kuid ma pole ka kuulnud, et toonast rektorit tema parteilise kuuluvuse tõttu halva sõnaga meeles peetaks. Tõenäoliselt oli ta hea juht, kes suhtus nii õppejõududesse, üliõpilastesse kui ka instituudi arengusse suure armastuse ja hoolivusega. Kuid nii toonase rektori nagu ka kompartei aeg sai lihtsalt läbi.

Paljud tänased, oma loometee kõrgaega jõudnud pedagoogid said oma erialase hariduse sellel ajal, kui just ühele parteile ustava joone hoidmine sillutas karjääri. Kui meie lapsed saavutavad nende samade pedagoogide käe all oma teadmistega maailma absoluutse tippklassi tulemusi, siis selle taga ma näen õpetajate erekordset talenti, loomingulisust ja pühendumust, mitte aga parteiliselt suunatud õppeprotsessi. Seda hoolimata asjaolust, et neid pedagooge õpetati parteilise taktikepi järgi.

Tänapäeval, kui Eesti demokraatia argipäeva kuulub vaba poliitiline konkurents, mõjub parteitöö toomine kooliseinte vahele mineviku varjuna. Muidugi, lapsed peaksid ühiskonnaõpetuse tundides saama omale ettekujutuse Eesti erakondadest ning poliitikudki peaks olema kooli teretulnud, aga sel juhul on tegu õppetöö osaga. Nii väike koht see Kiviõli nüüd ka ei ole, et ühe erakonna algorganisatsiooni ei saa mujal luua kui koolimajas.

Erakonda kuulumine pole koolijuhile keelatud

Eestis on vähe ameteid, kus erakonda kuulumine on seadusega keelatud ning koolijuht sinna nimekirja ei kuulu, sest pole ka põhjust. Kiviõli 1. Keskkooli endine direktor Heidi Uustalu pole Eestis ainuke erakondlasest koolijuht. Ma olen aga veendunud, et koolijuhi parteilise kuuluvuse silma torkav demonstreerimine ja parteielu korraldamine koolimaja seinte vahel pole õige.