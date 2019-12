KÜSITLUS Milline aastavahetus on teile eriliselt meelde jäänud?

Olen aastavahetuse pidusid alati armastanud. Ükskõik kui vana sa ka poleks, ikka ootad imet, loodad ning ime juhtubki. Mida erilist on meelde jäänud? Ei mäleta täpselt, mis aasta see oli, kuid mitte väga ammu. Jõulud olid mustad, 31. detsembri hommikul sadas samuti vihma, õhtul kella üheksa paiku aga hakkas äkki tohutu suuri kauneid lumehelbeid langema. Kogu linn mattus lumme ja oli üleni valge ning tulukesedki helklesid kohe sootuks teisiti. Läksime Kohtla-Järve linnaväljakule ning kõik seal viibinud inimesed rõõmustasid tormiliselt. Seejärel läksime tagasi koju ja heitsime magama, kui aga ärkasime, oli kõik ümberringi taas must. Kas see polnud siis ime?