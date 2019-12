AASTA HÄIREKELL − Mare Roosileht

Tellijale

Bravuurikalt reitingutabelite tipus trooninud keskpartei sai pearivaalilt Reformierakonnalt haledalt lakki. See on muidugi spekulatsioon, aga mitmed eksperdid ning ka mõned keskerakondlased ise tunnistasid, et põhjuseks sai sogamine tulevase Kohtla-Järve riigigümnaasiumi õppekeele ümber.