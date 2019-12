AASTA KÄIVITAJA − Hendrik Agur

Tellijale

Näha on, et Agur ei taha ehitada mingit tavalist kooli. Kohtla-Järve gümnaasiumi esimesed kuud näitavad, et seal on õpilased ja õpetajad partnerid, samas on aga kindlad reeglid. See, et esimestel kuudel on märkimisväärne hulk gümnasiste lahkunud, üllatas paljusid, aga mitte kooli juhtkonda. Lahkujate seas oli nii neid, kellel madal õpimotivatsioon, kui neid, kelle õpiraskused on seotud puuduliku eesti keele oskusega. Kohapeal püüti mõneti naeruvääristada ka Aguri öeldut selle kohta, et lahkuti muu hulgas soovimatusest järgida reegleid, nagu näiteks korrektselt riietuda või sööklas noa ja kahvliga süüa. Aga ka need on sotsiaalsed oskused, mille omandamisele kool peab kaasa aitama.