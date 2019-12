Tellijale

Seejuures ei avaldu see toetus sugugi vaid mittemillekski kohustavate laikide panemises sotsiaalmeedias. Kiviõli koolipere ja kohalik kogukond ei kavatse võitlust oma armastatud direktori eest sugugi järele jätta.

Olles läbi teinud kõikvõimalikud argumentidele tuginevad eelnevad sammud, nagu pöördumised, läbirääkimised, meeleavaldused, aga leidmata seejuures vallavõimudelt mingitki mõistmist, seisab kool nüüd õpetajate streigi lävel. See on Eesti hariduse ajaloos enneolematu olukord, mis näitab aga seda tugevamalt, kuivõrd vajalik Heidi Uustalu oma koolile on.