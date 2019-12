AASTA VÕITLEJA − Ingrid Spitz

Tellijale

See oli juba neljas juhtum Jõhvi vallavõimu häbiväärsest puhastushoogtööst, mis aasta alguses vallandus. Enne Spitzi olid samasuguse musta märgi saanud veel kolm naistöötajat: vallasekretär Piia Lipp, sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste ning valla finantsjuhi asetäitja Ellu Blok.

Spitz oli esimene ja ainus, kes saatis Repinski koos tema pakkumisega kuu peale ega häbenenud seda ka avalikult öelda. Siis leidis Repinski, et Spitz on kahjustanud vallavalitsuse mainet, kuna julges ettepanekust ajakirjandusele rääkida, ning vallavalitsus lasi ta lahti paragrahvi alusel, ilma hüvitiseta. See aga pani Repinski niigi viletsale renomeele Jõhvis veel ühe põntsu. Spitzi kasuks alustati allkirjade kogumist, temast sai meediakangelane, kes julges kurjale poliitikule vastu hakata. Tööinspektsioon mõistis lõpuks vallalt tema kasuks välja aasta palga.