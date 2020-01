JUHTKIRI Argumentide ostmine

Kui eelmisel aastal hakkas vallavalitsus oma argumentide veenvamaks kruttimiseks ostma sisse suhtekorraldusteenust, siis nüüd on sisse ostetud uued argumendid. Tellitud analüüs väidab, et järgmise nädala algusest plaanitav õpetajate streik on ebaseaduslik, kuna pedagoogidel justkui puuduks direktori küsimuses sõnaõigus.

See võib vallavalitsusele endale tunduda küll veenva argumendina, ent juba sellise analüüsi tellimine ja argumendina väljakäimine näitab, et praegune vallavalitsus suhtleb kogukonnaga jõupositsioonilt: teil pole siin midagi õiendada, sest teid puudutavaid küsimusi otsustab vallavalitsus. Ja punkt.

Teisalt püütakse näidata, et rahvaga siiski justkui tahetakse rääkida, kutsudes sel nädalal selle esindajaid järjekordsele kohtumisele. Ent tähelepanuväärne on, et enne kõnelusi märgitakse positsioonid maha: teemaks kooli tulevik ja uus direktor.

Sellistesse läbirääkimistesse on tühjus juba enne toimumist sisse kodeeritud. Mille üle siis räägitakse, kui võim pole nõus Uustalut direktori ametisse ennistama, kuigi see on koolipere üks ja ainus nõudmine?

Ja mida hakata nüüd peale selle ostetud argumendiga, et õpetajatel pole õigust sellises olukorras streikida? Kas kooli kutsutakse politsei, peatamaks õpetajate "ebaseaduslik" tegevus?