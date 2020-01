JUHTKIRI Euroopa parim haridus lagunevast koolist

Tänases lehes kirjutame sellest, et Kohtla-Järve Järve kooli hoonele tehtud ehitusaudit hindab maja olukorda viletsaks ja isegi ohtlikuks. Initsiatiiv sellise ekspertiisi tegemiseks tuli kooli juhtkonnalt, kellel on nüüd lauale panna väga konkreetne asjatundjate kinnitus, et hoone vajab tervikuna korrastamist.