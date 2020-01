Tellijale

Üsna paljude tegusate inimeste seas on levinud hoiak, et poliitikaga pole mõtet ennast siduda ja see neid ei puuduta. Kiviõli 1. keskkooli direktori vallandamise lugu on üks paljudest näidest, mis kinnitab, et tegelikult nii ei ole.

Heidi Uustaluga toimunu puhul kerkib esile ka küsimus, milline on ametite poolest see inimeste ring, kes sobivad või ei sobi volikogudes kohalike küsimuste üle otsustama. Selgelt läbinähtav oli, et Lüganuse vallavõimude ebalojaalsuse etteheide Kiviõli koolijuhile ei seisne niivõrd selles, et mõned Reformierakonda toetavad noored koolis ühe koosoleku korraldasid, vaid et Uustalu on volikogus praeguste vallavõimudega opositsioonis ja võib neid umbusaldada.