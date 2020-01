JUHTKIRI Loomatapja loogika

Täna kirjutame põhjalikumalt kurvast loost, mis surema viidud koerakutsikatele lõppes küll üsna õnnelikult, kuid mis ilmselt enamikku inimesi samuti külmaks ei jäta. Põhiküsimus, millele on sellistel puhkudel alati keeruline vastust leida, on see, miks inimesed nii käituvad. Miks loeme aeg-ajalt lugusid, kuidas keegi on oma aknast õhupüssist lindu või looma tulistanud? Kuidas inimene tänapäeval tuleb üldse selle peale, et viia vastsündinud kutsikad külma ilmaga metsa surema, kui on olemas loomade varjupaigad ja hoiukodud? Küllap on põhjused osaliselt samad kui muude ühiskonnas kehtivatest reeglitest üleastumiste puhul. See on sageli keeruline kokteil omakasust, mõtlematusest, halvast lastetoast ning väärastunud maailmapildist serveerituna karistamatuse tunde pokaalis. Ent elu näitab, et selle rüüpajale võib sageli järgneda raske pohmell.