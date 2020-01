NÄDALA KUJU − Meelis Virkebau

Selles, et eeloleval esmaspäeval jätkub Kiviõli 1. keskkoolis koolitöö ja õpetajad ei alusta tähtajatut streiki, on oluline roll Meelis Virkebaul. Ameti poolest on ta küll juba mitmeid aastaid riikliku lepitaja ametis, ent 28. detsembril Kiviõli 1. keskkooli aulas toimunud rahvakoosolekul oli ta kohal pigem selle kooli vilistlasena, kes oli oma kodukooli ja vallavõimude vahel vallandunud tüli juba pikemat aega murega jälginud.