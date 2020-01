Kiviõli õpetaja Anu Vau: "Lüganuse kogukond vajab Eesti riigilt tuge!"

Iseseisvus

Vallajuhid leidsid, et neil on täielik õigus kasutada valla rahasid ning tellida õigusabi, et selle abil meie streik ebaseaduslikuks kuulutada. Selle asemel, et kutsuda dialoogile, et arutada kahe osapoole vahel võimalikke lahendeid, peeti ainuõigeks sammuks kulutada raha õigusabile. Lisaks sellele kasutas vallavanem Viktor Rauam õigusabi vastust meie hirmutamiseks 7. jaanuari läbirääkimiste laua taga, öeldes, et on juba koostanud avalduse kohtule ning on kohe vajutamas arvuti Enter-nuppu, et 42 streikivat õpetajat kohtusse kaevata. Selle ähvardusega püüdis Rauam saavutada streigi ärajätmist.

Väärikus

Enne 13. jaanuari streigi algust kutsusime (pange tähele, et õpetajad on need, kes otsivad võimalusi diplomaatilisteks läbirääkimisteks!) vallajuhid taas läbirääkimiste laua taha, et tulla välja omapoolse kompromissettepanekuga. Vallajuhid on oma väljaütlemistes sõnastanud selle, kuidas nad hoolivad koolirahust ja õpilaste heaolust, seejuures meile, õpetajatele, mõista andes, et meie ei täida oma kohust ja rikume streigiga koolirahu ja katkestame õppetöö. Vaatamata kohtusse kaebamise ähvardustele oleme jäänud oma nõudmise juurde ning püüdnud taktitundeliselt äratada ka teise poole südametunnistust. Oleme kogu protsessi jooksul lähtunud sellest, et kõigepealt tuleb kasutada kõiki diplomaatilisi võimalusi ja streik on absoluutselt viimane õlekõrs, kui tõepoolest midagi muud enam üle ei jää. See, et 13. jaanuaril streigi ära jätsime, pole põhjustatud asjaolust, et oleksime kartma löönud, vaid sellest, et uskusime 7. jaanuari läbirääkimistel vallavanemat, kes andis mõista, et kohtumisel Heidi Uustaluga on ta igati valmis tegema kõik selleks, et meie kompromissettepanek täita. Õpetajate kompromiss seisnes selles, et vallavalitsus määraks Heidi Uustalu direktori kohusetäitjaks, kuni käesoleva õppeaasta lõpuni, et saaksime täita kooli tegevusplaani ning viia lõpuni selleks õppeaastaks algatatud projektid. Palusime vallavanemal juba enne Heidi Uustaluga kohtumist uurida õiguslikke võimalusi antud ettepaneku täitmiseks. Vallavanem läks kohtumisele ette valmistamata, ilma igasuguse omapoolse ettepanekuta. Ainus, mida vallavanem soovib, on see, et Heidi Uustalu loobuks oma kohtuhagist. Aga et tunnistada langetatud otsuse ebaseaduslikkust ning sõlmida kohtuväline kokkulepe.....ei, see ei tule Viktor Rauami puhul kõne allagi.