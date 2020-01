JUHTKIRI Dmitrijevi miljonite ootuses

Väikese omavalitsuse jaoks on see väga tuntav ja järsk kukkumine. See ei põhjusta vähem kui viie tuhande elanikuga suurel territooriumil paiknevas omavalitsuses krahhi, kuid sunnib loobuma mitmetest plaanidest, mis parandaksid elukeskkonda ja annaksid juurde tööd.

See, kui palju kaotavad Ida-Viru omavalitsused aga maksutulu selle tagajärjel, et põlevkivitööstusest on aastaga kadunud ligikaudu tuhat Eesti keskmisest oluliselt kõrgema palgaga töökohta, saab täpsemalt selgeks alles sel aastal. Võib eeldada, et tegu pole paari ega kolme miljoni euroga aastas, vaid märksa suurema summaga.