JUHTKIRI Kiviõli koolitüli pole lõppenud

Kuigi võib tunduda, et Kiviõli 1. keskkooli ja Lüganuse vallavalitsuse vastasseis on praeguseks lõppenud, pole see kaugeltki nii. Pärast seda, kui endine koolidirektor Heidi Uustalu poliitilistel põhjustel ametist maha võeti ning ta keeldus ajutiseks koolijuhi kohusetäitjaks naasma, kuna vald soovis vastutasuks, et ta loobuks kohtuhagist, on fookus läinud selle peale, kellest saab uus direktor.