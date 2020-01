JUHTKIRI Tehke see Kohtla-Järve tasuta bussiliiklus ometigi ära!

See sigrimigri, mis on tekkinud olukorras, kus osa liine on sõitjatele tasulised ja teised tasuta, kuigi liiguvad sarnastel marsruutidel linnaosade vahel, läbides samal ajal ka maapiirkondi, ei ole mõistuspärane ega õiglane. Sellises situatsioonis on tekkinud juba absurdseid olukordi, kus osal maksumaksjate raha eest töötavatel bussiliinidel ei võeta linnapeatustes enam inimesi peale. Lõppkokkuvõttes maksavad ju selle lõbu kinni kõik maksumaksjad ühtemoodi.