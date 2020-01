Keit Pentus-Rosimannus: Ida-Virumaad ei tohi suruda põlevkivikaevandusse lõksu

Keskkonnatehnoloogiad? Energiasäästu lahendused? Vesinikutehnoloogia? Midagi neljandat? Need võimalused on kõik õhus, aga otsust lõputult edasi lükates läheb konkurents järjest karmimaks.

Nüüd on lisandunud Euroopa Komisjoni pakkumine uuest õiglase ülemineku fondist investeerida 125 miljonit eurot Eesti piirkondadesse, mis on puhtale energiale üleminekust kõige rohkem mõjutatud ja kus võetakse ette fossiilsetest kütustest loobumine. Oluline on, et valitsuse trikitamine − ühe käega küsitakse raha Euroopa Liidult puhtale energiale üleminekuks ja teise käega sumatakse raha uute fossiilsete kütuste investeeringuks − Eestit sellest võimalusest ilma ei jätaks. Järgmist ei pruugi enam nii pea tulla.

Kolmandaks, haridus ja teadus on kogu selle muudatuse tegemisel võtmetähtsusega. Maailma majandusfoorumi värskes innovatsiooni indeksis tuuakse välja, et Eesti on teaduse rahastamise ja üldise innovaatilise võimekuse poolest langustrendis. See ei tohi nii jääda. Kui kliimamõjuta majandusele üleminek on päriselt ka Eesti järgmine suur siht, siis eeldab see palju suuremat tuge teadusele.