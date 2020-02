JUHTKIRI Õhus on valimiste hõngu

Jõhvis algas praeguse Keskerakonna ning ärimees Ossipenko võimuliidu valmistumine valimisteks juba aasta tagasi, kui toonane vallavanem Martin Repinski asus ilma igasuguse tõsiselt võetava põhjuseta oma kohtadelt minema suruma kogenud ning kohapeal hinnatud vallaasutuste juhte ja ametnikke. Selline tegevus põhjustas negatiivset reaktsiooni üle riigi ning sealt algas ka Repinski maine allakäik kohalike inimeste seas. Nagu näha, asutigi seejärel olemasolevaid ja uusi loodavaid ametikohti täitma oma inimestega, et valimiste tulles administratiivne ressurss ikka kontrolli all oleks.

Ida-Virumaal pikka aega ka omavalitsustes juhtpositsioonidel olnud Keskerakond on aga maakonnas positsioone kaotanud. Korruptsiooniskandaal viis erakonnast peaaegu kõik seal aastaid võimu juures olnud inimesed. Lahkumine oli distsiplineeritud ning tõenäoliselt praegu vangis istuva Narva valitsejaks peetava Aleksei Voronovi korraldatud. Maakonna suurimas linnas peaks võim nüüd justkui maas vedelema, kuna peadirigent on trellide taga. Kuid ei, piirilinna ladvikus teatakse, et "peremehel" on endiselt otsustusõigus ning kuigi Keskerakond püüab praegu endiste parteikaaslastega lepitust otsida ja neid tagasi meelitada, pole see nii lihtne. Ülejäänud jõududel ammugi mitte.