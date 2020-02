JUHTKIRI Kas prügivedaja peab hinnatõusu ette nägema?

Olukorrale lisas toona pikantsust, et see oli avalik saladus, et nii Ekovir kui Uikala prügila on seotud ettevõtja Nikolai Ossipenkoga, kelle valimisliit tol korral ka Jõhvis võimul oli. Hinda prooviti kergitada ka teistes omavalitsustes, kuigi oluliselt vähem kui maakonnakeskuses.

Toonane olukord ei näinud hea välja ning ka tollasel vallavalitsusel endal oli keeruline elanike protestidele midagi veenvat vastata. Vahest ainult seda, et suurele hinnatõusuprotsendile vaatamata on konkreetsed summad ikkagi suhteliselt väikesed.

Eks sama võib öelda selgi korral, kuigi nüüd on Jõhvis juba teine jäätmevedaja, kes taotleb hinnatõusu rohkem kui poole võrra. Põhjendus on üsna segane. Ühest küljest öeldakse, et põhjuseks on Iru jäätmepõletusjaama hinnatõus, teisalt tunnistatakse, et Jõhvi jäätmed veetakse endiselt Uikala prügilasse.