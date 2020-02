Erik Gamzejev: õiglane üleminek või tühjade taskutega äratulek?

Tellijale

Ei ole kahtlust selles, et tuleb püüelda puhtama ja heitmetevaesema tööstuse poole. Küsimus on, millised on selle ülemineku kõrvalmõjud ja kas ühest seni toitva tööstusharu taandumisel on kohe olemas alternatiivid, et inimeste ja piirkondade heaolu ei kannataks. Põlevkivi kasutavad Eesti elektrijaamad ja õlivabrikud on puhtama tootmise suunas liikunud viimase veerandsajandi jooksul tempoga, millega pole kaasa tulnud ka paljud Euroopa Liidu riigid, teistest maailma tööstuspiirkondadest rääkimata.