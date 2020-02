Kirill Kõpp hämab, linnavalitsus kordab Solovjovi kaasuses kasutatud taktikat

Kohe algusest peale tekitas linnavalitsuse poolt raha eraldamine paljudes kahtlusi, kas sellise taustaga MTÜ-le raha eraldamine oli õigustatud, ning küsimusi, miks ei ole linnavalitsus oma kontrollikohustust täitnud.

Vastus kõigele tuli 2019. aasta 3. mail, kui MTÜ-le Rahva Liikumine saadeti linnapea Ljudmila Jantšenko allkirjaga kiri, milles linnavalitsus tegi Kõpule ettepanekud: a) kanda kümne (10) tööpäeva jooksul pärast ettepaneku saamist mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetuse osa summas 771,20 eurot (remondimaterjalide ostmine) linnavalitsuse arveldusarvele, b) kanda kümne (10) tööpäeva jooksul pärast ettepaneku saamist mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetuse osa summas 796,71 eurot (majapidamiskaup ruumide hoolduseks) linnavalitsuse arveldusarvele, c) võimaldada ostetud toetuse raha arvelt inventari ja mööbli inventeerimine. Vastasel juhul kanda kümne (10) tööpäeva jooksul pärast ettepaneku saamist inventari ja mööbli ostmiseks kasutatud toetuse osa summas 5981,94 eurot linnavalitsuse arveldusarvele, d) esitada töötasukulude dokumendid kokku summas 13 809,95 eurot (11 087,95 eurot ja 2722 eurot). Vastasel juhul kanda kümne (10) tööpäeva jooksul pärast ettepaneku saamist töötasukuludeks kasutatud toetuse osa summas 13 809,95 eurot (esitatud lõpparuandega) linnavalitsuse arveldusarvele.

Loomulikult ei ole Kõpp praeguseks mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetust tagasi maksnud ega ka esitanud lisaandmeid ja taganud ligipääsu inventarile. Miks? Oleks ju viisakas arvata, et tegusal nooraktivistil Kõpul ei olnud oma teiste oluliste tegemiste kõrvalt aega selliste pisiasjadega tegelemiseks, aga... Tegelikult paistab sedasi, et rahakasutus ei ole olnud abikõlblik ja linnavalitsus on vanade harjumuste ohver, sest huvitaval kombel pole linnavalitsus üheksa kuu möödudes alates oma ettepanekute tegemisest alustanud raha sissenõudmist Kõpult kohtu kaudu. Kas kõik kordub nii nagu korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud ja linnale kahju tekitanud Jevgeni Solovjovi puhulgi, et põhjendatud nõue on, aga sisse nõudma seda ei hakata?

Samuti on huvitav, et linnavalitsuse ametnikke ei teinud toetuse väljastamise otsustamise juures murelikuks Kirill Kõpu varasemad ettevõtmised. Aastaid tagasi lubas noormees suure ja kõlava häälega Vana-Ahtme elanikele püstitada toidukioski, kuna olemasolev kauplus suleti. Kahjuks lubaduseks see jäigi, nii nagu ka kauplusauto, mida Kõpp alternatiivina lubas. Muidu aktiivne ja tubli poiss, aga välja ei tule midagi. Selle toidukaubanduse juures on veel üks detail. Nimelt tehti MTÜ Rahva Liikumine kontole annetusi Vana-Ahtme toidukioski tarbeks, raha aga haihtus nagu lillelõhn tuuleiiliga, nagu see tühjalt seisnud kioskki sellest linnaosast. Kas annetajad ei peaks mitte huvi tundma, millele nende annetatud raha siiski kulutati?

Kõpp ise on asunud oma tegevusele/tegevusetusele sotsiaameedias õigustust ja tuge otsima, süüdistades ning solvates kõiki, kes vähegi on tema kelmitamistele ja hämamistele tähelepanu juhtinud. Ennast ohvri rolli seades püüab Kõpp saada kaastunnet linnaelanikelt, selle asemel et võtta kätte ja oma asjad korda ajada või siis ausalt tunnistada, et ta on valesti käitunud.