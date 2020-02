NÄDALA KUJU − Georgi Tunjov

Tundub, et seda, millega alles 18aastane Narva noormees Georgi Tunjov on hakkama saanud, ei adu veel täielikult laiem üldsus ei Ida-Virumaal ega Eestis tervikuna. Jõuda nii noorelt maailma ühe tugevama jalgpalliliiga − Itaalia Serie A klubiga profilepinguni ja pääseda oma meeskonna eest platsile selliste gigantide nagu AC Milani või AS Roma vastu, on erakordne sündmus.