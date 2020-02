JUHTKIRI Valitsus on olnud Ida-Viru küsimustes saamatult ükskõikne

Kui põlevkivist elektri tootmine on täielikult seiskunud ja valitsusel ei jätku otsustavust toetada uue õlitehase rajamist olukorras, kus õlitootmine on kasumlik, on oht, et põlevkivi kaevandamine tõmbub veelgi rohkem kokku. See tähendaks Ida-Virumaa jaoks järjekordset suurkoondamist ajal, mil veel eelmisest lainest toibuda pole jõutud.