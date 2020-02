Tants põlevkivikatla ümber

Meid püütakse veenda, et põlevkivi kasutamine elektrijaamade põletusahjudes ja õlivabrikute gaasigeneraatorites on "põrgulik kurjus". Sel moel juhitakse tähelepanu kõrvale sellelt, et põlevkivi kasutamise tehnoloogiate pidev täiustamine võib mitu korda vähendada tekitatavat keskkonnakahju, samas tugevdab põlevkivi kasutamine inimeste heaolu ja tagab riigi energeetilise julgeoleku.

Euroliit eeldab üha kasvava energiaressursside nõudluse rahuldamist ja samal ajal heitmete vähendamist ning näeb selle ülesande lahendamise võtit täielikus üleminekus taastuvale energiale.

Seejuures idealiseeritakse taastuva energia võimalusi põhjendamatult, traditsioonilise, sealhulgas põlevkivienergia eelised aga põlatakse ära. Praegu maksab taastuvatest allikatest energia tootmine laias laastus tunduvalt rohkem kui fossiilsete kütuste kasutamine.

Päikese- ja tuuleenergeetika on professionaalide keeles juhuslik ja katkendlik elektri tootmise viis, mis ei suuda vähemasti praegu veel kindlustada tarbijate pikaajalist ja häireteta varustamist.

Me ei oska juhtida pilvisust ja tuule tugevust, meil puuduvad tehnoloogiad elektrienergia salvestamiseks tööstuslikes mahtudes. Seepärast peavad rohelisele energiale üha rohkem panustavad riigid säilitama paralleelselt reservis ka vanu, põhiliselt fossiilseid kütuseid kasutavaid tootmisvõimsusi, et katta vajadusi ajal, mil tuul ei puhu ja päike ei paista. Loogiline, et sellise paralleelsüsteemi ülalpidamine kasvatab kulutusi veelgi.

Isegi ligikaudne arvestus kinnitab, et Eestis on vaja säilitada nii põlevkivienergeetika kui ka põlevkivikeemia. Kui majanduslikule kaalutlusele liita veel riigi energiajulgeolek, siis see veendumus kahekordistub.

Igale investorile teevad ühe või teise riigi köitvaks seal olemas olevad odavad ressursid. Esmajärjekorras peetakse silmas tööjõudu ja energiaallikaid. Meie riigis kehtiv maksusüsteem ei võimalda tööjõukulude vähendamist. Vastasel korral ei oleks ei ametnikke ega ka eelarveliste asutuste ja organisatsioonide töötajaid enam millestki ülal pidada. Põlevkivienergiast loobumine viib toodangu omahinna hüppelise kasvuni, ükskõik mida ettevõtja ka ei toodaks. See muudab oluliselt raskemaks nii kapitali impordi kui ka toodangu ekspordi enamikus majandusharudes, kus kulude poolel on oluline osakaal elektrienergial.

Oma artiklis "Ida-Virumaad ei tohi suruda põlevkivikaevandusse lõksu" maalis endine keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus idealistliku pildi Ruhri ja Katowice kaevanduspiirkonna uuest hingamisest − regiooni söesõltuvusest loobumisest. See, millest Pentus-Rosimannus oma artiklis kõneles, on küll tõde, kuid kaugeltki mitte kogu tõde. Ta unustas mainida, et Saksamaal on söeenergiast loobujatele kavas välja maksta kompensatsioon, milleks on kavandatud 40 miljardit eurot.

Peale selle kavatseb Saksamaa, arvestades, et "rohepööre" toob paratamatult kaasa elektrienergia kallinemise, kulutada alates 2022. aastast tarbijatele hüvitise maksmiseks kaks miljardit eurot aastas. Miks just 2022. aastast? Nimelt plaanib Saksamaa alates 2022. aastast lõpetada pruunsöe kaevandamise ning järelikult ka selle kasutamise energia tootmisel.

Kivisöe põletamist aga jätkavad Saksamaa elektrijaamad vähemalt 2038. aastani, ehkki suured energiakontsernid ja esmajärjekorras RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG) peavad seda tähtaega liiga varaseks ning kavatsevad teha kõik selleks, et lükata seda kaugemasse tulevikku.