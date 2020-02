Minister Kaimar Karu ettepanekud Ida-Virumaa ettevõtluse valdkonna toetamiseks

* Pangandussektori regulatsioon rahapesuvastaste meetmete rakendamise tõttu piirab kohalike ettevõtete ekspordivõimalusi ja uute investeeringute kaasamist piirkonda. Praegu on oluliselt raskendatud välisinvestorite toomine Eestisse ja kohalikel eksportööridel oma tegevuse jätkamine. Kontrollimata andmetel on tuhandetel ettevõtetel arvelduskontod pankades suletud või jäetud avamata.

* Ettevõtluse tugistruktuuri tegevuste toetamine suuremas mahus, et tagada vajalik valmisolek struktuursete muudatuste elluviimiseks maakonnas.

* Viru filmifondi stuudiovõimekuse loomine, kus filmifond rahastab filmide tootmist Ida-Virus. Eesmärk on luua stuudiovõimekus, mis aitaks tuua rohkem filmitegevusi maakonda ja looks turu teenusepakkujatele. Stuudio suurus on esimeste hinnangute kohaselt vähemalt 10 000 ruutmeetrit ja maksumus hinnanguliselt 20 miljonit eurot, millele lisandub opereerimiskulu: turundus, haldus jms.