NÄDALA KUJU − Viktor Rauam

Aga karta on, et see sõjakirves jääb veel tükiks ajaks maha matmata. Kuigi koolirahu on näiliselt taastunud ning uus, ka kooliperet rahuldav direktor ametisse kinnitatud, ei kustu juhtum kogukonna mälust ilmselt niipea, kuidas Rauami usaldamise poolt hääletanud ka ei tahaks. Keskerakond ja Isamaa jäävad vastutama Kiviõli koolirahu ja kogu Lüganuse valla maine kahjustamise eest ning oht, et valijalt saadakse järgmistel kohalikel valimistel karistada, on üsna reaalne. Kuigi sinna on aega rohkem kui poolteist aastat ja on levinud arusaam, et valija mälu on lühike.