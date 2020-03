Peeter Olesk: mis toimub tegelikult?

Omalt poolt alustaksin uurimustest Vene riigi varasemast ajaloost enne Juhan Julma, seega varem kui XVI sajandi teine pool. Minu meelest on absurdne, kui Moskvast tellitud raamat jõuab Tartusse pool aastat hiljem − kui üldse jõuabki. Ega seda pea kinni Tartu või Eesti Vabariigi kontrolljoon, see on ikka Moskva või Moskva kirjastuse vaheladu, mis ei lase trükist läbi. Viide sellele, et raamat on kättesaadav vähemasti või moodsalt digiteerituna, on silmakirjalik, sest digitrükis on Venemaal küllalt haruldane, sugugi mitte enesestmõistetav. Mis seeläbi kannatab, on just Venemaa enda akadeemiline teadus, kuna kõrgkooliõpikud ületavad piire märgatavalt kiiremini kui tõsiselt võetavad uurimused näiteks Kiievi-Venemaast. Olgu pealegi, et selliste uurimuste trükiarv on väike ja lugejaskond Eestis hoopis pisike.

Muidugi kõlab minu jutt vanamoeliselt, sest nüüdse aja inimene eelistab rohkem vaadata kui lugeda, rohkem pildiga meediat kui trükitähti. Selle nihke tulemuseks on ühest väljaandest teise korduvad fotod ja videosalvestised või siis niisugused ajalehefotod, mille juurde kirjutatakse häbenematult, et tekstile lisatud päevapildil on kõigest illustratiivne funktsioon, ta ei anna edasi just seda sündmust, millest tekst jutustab.

Isegi YouTube on ajal jalus, tihtipeale koguni palju aastaid. Võib-olla ongi raske leida Brežnevist midagi täiesti uut, ma mõtlen midagi sellist, mis poleks halenaljakas või suisa jabur, nagu olid tema matused, millest on teatavasti kaks versiooni: esimene tohutu kolakaga, teine ilma selleta.

Aga kas on tõesti võimalik, et pole säilinud ainsatki fotot sellest, kuidas aastaid suvitas Narva-Jõesuus nõukogude termotuumapommi isa, selle peakonstruktor (akadeemik Andrei Sahharov oli tema asetäitja), sotsialistliku töö kolmekordne kangelane, akadeemik Julii Hariton (1904−1996)? Värskust on vähe ja "parim enne" läheb halvaks juba teel olles! Loomulikult läheb, kui mul on lihtsam tellida venekeelsest autorist tema teose tõlge inglise keelde kui püüda saada kätte venekeelne originaal. Tõlge võib olla odavamgi.