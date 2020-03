Kuidas nautida kodust töökohta või klassiruumi?

Soovitan teha keerulisemad tööülesanded enne. Brian Tracy järgi on tülikamate ülesannete ärategemine nagu konna söömine. Ta õpetab, et neela konn korraga alla ning siis võid selle unustada. Hea nipp asjade edasilükkamise ennetamiseks on see, et teed kohe ära need ülesanded, mis võtavad vähem kui kaks minutit. See kehtib kõikides eluvaldkondades.