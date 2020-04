Kaia Kaldvee: koolitoidule on õigus igal lapsel ka eriolukorras

Mida pikemaks kujuneb eriolukord, mida pikemaks venib asutuste ja ettevõtete kinniolek, seda halvemaks muutub paljude perede majanduslik toimetulek lähitulevikus. Praegu ei ole haruldane olukord, kus koos lastega istuvad kodus ka nende vanem või mõlemad vanemad, kes on saadetud palgata puhkusele, kelle töötasud on alandatud alampalgani või keda on sootuks koondatud.

Minule kui sotsiaaltöö taustaga inimesele jääb arusaamatuks, miks Jõhvi vallavalitsus ei teinud kohe esimesest eriolukorra päevast koolide juhtkonnale kohustuslikuks laste toitlustamist või toidupakkide korraldamist. Miks ei tehtud uut otsust kohe, kui selgus, et eriolukorda pikendatakse teadmata ajaks? Nii oleks vald saanud ennetada või leevendada perekondades edaspidi tekkivat majanduslikku probleemi. Ehk on vaja mõnel mehel kasutada kriisiolukorda hoopis enesekiituseks ja reklaamiks? Selle tõestuseks on Jõhvi valla noortele suunatud kakskeelne A4-formaadis üllitis abivallavanem Aleksei Naumkini nime ja kontaktidega Jõhvi valla jagatud toidupakkides. Koolide kaudu jagatavatesse toidupakkidesse on keeruline sokutada A4-formaadis küsitava sisuga lendlehti.

Jõhvi vallas on "anonüümne kriisikomisjon" või üksikisik (poliitik) teinud mitte kõige targemaid otsuseid. Selle tõestuseks on lihtne matemaatiline tehe, mis näitab, et Jõhvi vallas on praeguse seisuga kasutamata 29 päeva 1500 koolilapse 1 euro suurune toiduraha (kokku 43 500 eurot), mida koolid tohivad kasutada sihipäraselt ainult laste toitlustamiseks ja vajalike toiduainete ostmiseks (toidupakid koolilastele). Senine toidupakkide jagamine on toimunud valla sotsiaalvaldkonna eelarvest ning seda kulu ei ole sinna varem planeeritud, sest kes oskas arvata, et riiki tabab selline ootamatus. Ehk on praeguseks kulutatud summasid vaja hoopis edaspidi tekkivate kulude katteks, et aidata neid inimesi, kes tulevikus muutuvad majanduslanguse tõttu abivajajateks ja kelle arvu ei oska keegi ette aimata?

Positiivne uudis on see, et alates 13. aprillist hakkasid koolid tagama igale kooliskäivale lapsele soovi korral toidupakki. Kuidas seda kool korraldab, on aga iga koolijuhi enda otsustada.