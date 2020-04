Anneki Teelahk ütleb, et riigi palgatoetus on aidanud väga paljudel ettevõtetel koondamistest hoiduda.

Ajal, mil kogu majandus on koroonakriisist halvatud, on just töötukassal käed-jalad tööd täis. Eriti Ida-Virumaal, kus tööpuuduse näitajad on järsult üles läinud. Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juht Anneki Teelahk räägib, missugused ametid on ka praegu meie kandis hinnas ning mida tasuks õppida, et ükski kriis tulevikus su töökohta ei mõjutaks.