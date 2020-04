ÜKS KÜSIMUS Kas olete kaitseks koroonaviiruse eest rakendanud erilisi meetmeid?

Kui ma ütlen, et oleme midagi erilist teinud, siis valetan. Aga üks asi − gripivastane vaktsineerimine − oli tehtud küll detsembrikuus ja karantiini läksime gripi ennetamise eesmärgil teistest varem. Manustasime oma rahvale ingveri ravimteed, mett, sidruniteed. Püüame järgida terviseameti kehtestatud reegleid ja kriisikomisjoni korraldusi. Meil on lihtsalt õnneks läinud, aga ükski hooldekodu ei saa lõpuni kindel olla, et see viirus ka nende majja ei jõua, sest inimesed liiguvad linnast tööle, käivad kauplustes ja suhtlevad oma pere liikmetega.