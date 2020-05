NÄDALA KUJU − Andrea Eiche

Aga Eichel kui uuel vallavanemal oli üks ebamugav asi veel lahendada: eelmisel aastal lõkkele löönud koolikriis. See oli küll näiliselt lahenenud, ent paljude meelest ebaõiglaselt ning poliitilistel kaalutlustel ametist tagandatud Kiviõli keskkooli endine direktor Heidi Uustalu kavatses võitlust oma õiguste eest kohtus jätkata. Eiche juhitav vallavalitsus saatis Lüganuse valla poolt kohtule uue seisukoha Uustalu vallandamise kohta, mis oli risti vastupidine sellele, mida esindas eelmine vallavalitsus, kes pidas direktori vallandamist õigustatuks. Kui ühte ja sama fakti on ühes asutuses võimalik nii vastandlikult hinnata ainult seetõttu, et poliitiline võim vallas on vahetunud, annab see omakorda kinnitust, et detsembris toimunud rünnak koolidirektori vastu oli poliitiline aktsioon. Kaude kinnitab seda ka asjaolu, et direktori vallandanud vallavalitsus oli huvitatud sellest, et Uustalu võtaks oma hagi tagasi. Sellekohast ettepanekut poleks vallavanem Viktor Rauam ilmselt Uustalule teinud, kui oleks selles olukorras tundnud end juriidiliselt kindlalt.