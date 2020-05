Kaire Viil: iseseisev õppimine pakub õnnetunnet

Internetti ja nutiseadet kasutades on iseseisvalt õppimine osalt lihtsam, aga samas ka keerukam. Täiskasvanud kipuvad liialt kiikama tahavaatepeeglisse. Internetis surfamine on olemuslikult teistsugune kui õpikute põhjal konspektide koostamine. Igal juhul tuleks õppides keskenduda siin-ja-praegu-hetkele.

Eriolukord soosis kvaliteetsete õppematerjalide loomist ning kättesaadavaks tegemist. Rikkalik valik mitmesuguseid kursusi ning lühemaid õpiobjekte on Eesti ülikoolide ja kutsekoolide digihoidlates; Udemys, Courseras, EDXs, võõrkeelt on tore õppida Duolingos.

Omal käel uue oskuse omandamine ei sõltu ajast ega kohast. Kandke mõningaid õppematerjale alati kaasas. Siis on ka ootepausidel uus tähendus ning järjekorras seismine on nüüd kvaliteetaeg. Kui loete läbi ühe raamatu, teate autori arvamust; loete läbi kümme head allikat − hakkab tekkima õpitava valdkonna kohta oma arvamus.

Kõik on teadlikud rööprähklemise mõjust tulemuslikkusele. See vähendab produktiivsust kuni 50%. Näiteks plaanitud ühe tunni asemel õpid mitut asja korraga tehes vaid 30 minutit. Kui me täielikult pole keskendunud, on keeruline tegevust päriselt nautida.