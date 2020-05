JUHTKIRI Lugu, millest keegi ei võitnud

Me kõik mäletame, kuidas Kiviõli kooli loole elas tegelikult kaasa kogu Eestimaa ja oli tugevalt tunda, et rahva poolehoid kuulus vallandatud direktorile. Sest kõik said aru, et tegemist oli lihtsalt poliitiliselt motiveeritud arveteklaarimisega ning põhjendused, kuidas Uustalu korraldas koolis mingit poliitpropagandat ja ajupesu, ei olnud faktidega piisavalt toestatud.

Aga tegelikult ei võitnud sellest loost ükski osapool. Kui kired Kiviõlis lõkkele lõid, siis ennustasime Põhjaranniku juhtkirjas, et direktori vallandamise lugu ei ole veel kaugeltki läbi ja pole sugugi võimatu, et vallavõim ise lendab oma võttest selili. Nagu selgus, oli meil õigus. See koolitüli tõi kaasa võimuvahetuse Lüganusel.