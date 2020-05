JUHTKIRI Ühest seemnerahast ei piisa

Ligemale kümme ettevõtet on seda võimalust juba kasutanud, saanud toetuse ja praegu on käsil uute tootmishoonete rajamine või seadmete soetamine. Tibude lugemise ehk reaalsete töökohtade tekkimisega tuleb siiski veel oodata.

Selle abinõu põhilisi probleeme ongi see, et tulemused saabuvad alles aastate pärast. Teiseks on selle programmi senine maht liiga väike. Hea, et selle tulemusel sünnib mitusada uut töökohta, aga kui sama aja jooksul kaob kümme korda rohkem, siis on sellest liiga vähe abi.