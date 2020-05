Anu Piirimaa: uppudes ujujaks

Peaaegu iga päev loeme või kuuleme meediast lugusid inimestest, kes vabatahtlikult või olude sunnil on pidanud oma elus kannapöördeid tegema.

Eriolukorra esimesed nädalad võisid paljudel tekitada tunde, et lained löövad üle pea kokku, päästerõngast ei ole ja appi pole ka kedagi kutsuda, sest ümberringi on samasugused uppujad. Kõik õpilased, tudengid, õpetajad ja õppejõud pidid kohe olema valmis ujuma kui kalad vees digitarkuse voogudes.

Loodetavasti ei ole mugav elu enne koroonat meid nii palju mõjutanud, et me ujumise peale isegi mõelda ei julge, vaid laseme end uuel ajastul vastupanuta põhja vedada.

Majutusettevõtted, kaubanduskeskused, restoranid ja reisibürood olid sunnitud uksed sulgema ja õudusega jälgima, kuidas nende aastaid kivi kivi haaval ehitatud "majakad" mäslevatesse voogudesse kaovad. Loomeinimesed ja sportlased seisid nõutult "kaldal" ega teadnud, mida selle süllesadanud puhkusega peale hakata.

Lastevanemad märkasid aga üllatusega, et nad on aastaid olnud rohkem kellegi töökaaslased kui abikaasad ja lastevanemad. Inimesed, kes ei osanud ettegi kujutada, kuidas oleks võimalik nende ametis kaugtööd teha, olid nüüd sunnitud kodukontoriga leppima. Ka meedikuid tabas šokk.

Kogu ühiskond oli kui halvatud ja hoidis hinge kinni.

Siis hakkasime aga järjest kuulma lugusid, kuidas meie inimesed ei ole alla andnud ega loobunud võitlusest, vaid püüavad sellest halvavast olukorrast väljapääsu leida. Virumaa kolledžis oleme oma tudengitele alati sisendanud, et diplom üksi ei taga edu, lisaks on elus vaja olla ettevõtlik, valmis muutusteks ja kohanemiseks uute olukordadega. Tudengite ettevõtlikkuse ning loovuse arendamiseks on õppekavadesse lisatud mitu õppeainet: ettevõtlus, meeskonnatöö ja juhtimine ning prototüüpimine.

Just praegu on ideaalne aeg proovida teha midagi täiesti teistmoodi, saada uusi kogemusi, õppida uut ametit või hakata teistmoodi elama.

Juba oleme kuulnud, kuidas ettevõtted muudavad oma toodangu sortimenti ja kohandavad seda uute oludega, inimesed võtavad vastu ja proovivad uusi ameteid, restoranid-kohvikud pakuvad toidu kaasaostmise võimalusi ning kõik, kes on suutnud käivitada e-poe, on päästerõngale juba päris lähedal. Inimesed katsetavad ja kogevad asju, millest nad on võib-olla juba ammu unistanud või mõelnud, kuid alati on puudu jäänud kas ajast või julgusest. Elu, mida enne peeti mõeldamatuks, on nüüd saanud reaalsuseks.

Nii saab iluteenindajast lüpsja, ehitajast tunnustatud keemik või kokast tubli IT-spetsialist. Kaks viimast näidet on võetud kolledži ajaloost, tõsi küll, ajast enne koroonat, kuid ikkagi elust enesest. Mõnele on need kannapöörded ajutised ja juhuslikud, kuid teised teevad selle muudatuse oma elus teadlikult ning leiavad just nii oma tõelise kutsumuse. Igal juhul on praegune aeg selleks sobilik.