Ettevõtja ja Jõhvi võimukoalitsiooni suurima jõu liider Nikolai Ossipenko on veendunud, et erimeelsustest hoolimata jätkab praegune koalitsioon oma tööd.

Jõhvi võimukoalitsiooni juhtiva jõu, valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu liider Nikolai Ossipenko rääkis Põhjarannikule, mida ta arvab praegusest olukorrast, kus osa koalitsioonipartneri Keskerakonna liikmeid on esitanud pretensioone enda vallavanemale Max Kaurile ja tahab teda maha võtta. Valimisliidu juht peab vallavalitsuse kõige suuremaks möödalaskmiseks segadust Jõhvi põhikooli kolimisega, kus vallavalitsus on otsustanud jagada õppetöö mitme maja vahel, kuid osa volikogu liikmeid on seadnud kahtluse alla ekspertiisi, mis ütles, et esialgu õppetööks planeeritud kutsekooli ruumid ei sobi seal vohava hallitusseene tõttu.