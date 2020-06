Arthur Seppern: minu viimane sõna

Minu ja Eduard Easti väljaheitmine Keskerakonnast oli seotud Keskerakonna põhikirja rikkumise ja maine kahjustamisega. Mis siis tegelikult toimus? Pärast korduvaid vestlusi vallavanem Max Kauriga juhtis Jõhvi keskfraktsioon Kauri tähelepanu paljudele tehtud vigadele juhtimises. Nagu põhjendamatu raha maksmine Jõhvi rahvasaadiku Roman Grafi ehitusfirmale, kes peatas ehitustööd ja tegi tööde peale alapakkumise, keskerakondlase Jekaterina Vassiljeva kõrgepalgalisele tööle võtmine lepinguga, mis ei kohustagi teda füüsiliselt tööl käima. Mõttetu, umbes 20 000 eurot maksva õigusbüroo arvamuse tellimine Pargi keskuse ehitamise küsimuses ning viimase väga korruptsioonimaigulise ekspertiisi tellimine Jõhvi põhikooli Ida-Virumaa kutsehariduskeskusesse kolimise takistamiseks.

Just see viimane tekitaski keskfraktsiooni liikmetes väga suuri kahtlusi ja pahameelt. Valetati ajalehe Põhjarannik kaudu lastevanematele ja üldsusele, et kutsehariduskeskuses on eluohtlik hallitusseen, mille kõrvaldamiseks kulub vallal 200 000 eurot, ning sinna kolida ei tohi.

Mihhail Korb valetas mulle, et nemad ei sekku Jõhvi asjadesse.

Valetati, et tegemist on autoriteetse litsentsitud ekspertiisifirmaga, kellel tegelikult sellel hetkel isegi puudus tegevusluba sellise ekspertiisi tegemiseks. Oletatavasti ei võetud ekspertiisi tegemiseks mingeid teisi hinnapakkumisi. Pärast riikliku kohtueksperdi tellimist ilmnes, et firma, kes seda ekspertiisi tegi, väljastas valed numbrid, mis üllatasid mitte ainult õigeid eksperte, vaid ka tervisetalituse piirkonna juhti Marje Muusikust, kes väitis, et tegemist on ilmselt mingi suure eksitusega. Ühesõnaga hakkas tekkima kahtlus, et see oli suunatud ekspertiis.

Et käituda võimalikult korrektselt, helistasin Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile ja selgitasin tekkinud situatsiooni ning kavatsust esitada umbusaldusavaldus Max Kaurile, kui ta ei taanda ennast vabatahtlikult. Mihhail Korb valetas mulle, et nemad ei sekku Jõhvi asjadesse. Keskfraktsioon kogunes küsimuse arutamiseks ja võttis vastu seisukoha, et Max Kaur peaks ennast taandama, sest tema asetäitjad, kes olevat neid otsuseid talle peale surunud, teda ei kuula.

Esialgu toetasid kõik keskfraktsiooni viis liiget otsust Max Kauri tagandamise küsimuses ja vajaduse korral pakkusid koalitsioonipartneritele uue vallavanema kandidaadi Keskerakonnast Arthur Sepperni. Keskerakondlane ja fraktsiooni liige Jekaterina Vassiljeva, kes alguses toetas fraktsiooni otsust, hiljem Martin Repinski soovitusel ei liitunud umbusaldusavaldusega.

Max Kaurile tegi fraktsiooni esimees ettepaneku tekkinud ebameeldiva korruptsioonimaigulise situatsiooni lahendamiseks astuda lihtsalt tagasi ja jätkata tööd kas abivallavanemana või vallavalitsuse liikmena. Kaur kui kogenud poliitik vastas, et kui fraktsioon on nii otsustanud, siis ta saab aru ja mõtleb esmaspäevani.

Kohe pärast seda ilmus lagedale peaministri soosik Martin Repinski, kes on iseennast valinud Jõhvi osakonna juhiks, ning saatis tema valitud Jõhvi osakonna juhatusele, kuhu mingil imelikul kombel olid valitud ka Jõhvi fraktsiooni esimees Arthur Seppern ning volikogu esimees Eduard East, koosolekukutse.